صور من شهر العسل لنجمة بوليود بريانكا شوبرا.. شاهد

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

بعد حضور وأداء بعض العروض في حفل زفاف ايشا امباني اناند بيرامال، طار العروسان بريانكا شوبرا ونيك جوناس إلى أحد المنتجعات البحرية السياحية في سلطنة عمان.

مؤخرًاشاركت بريانكا متابعيها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي وتطبيق مشاركة الصور، Instagram صورة لطيفة لقلب مرسوم في الرمال مع أحرفهما الأولى “PCJ” و“NJ”.

وفقًا لموقع Pinkvilla، يقع الموقع الخلاب الذي سيكون عش هاديء لمكان شهر العسل للثنائي الشهير وسط أشجار النخيل والشاطئ في عمان.

بالإضافة إلى ذلك شارك نيك جوناس Nick Jonas أيضًا مقطع فيديو رائعًا لزوجته بريانكا شوبرا Priyanka Chopra الاثنين 10 ديسمبر وهي تشاهد فيلم “Elf” للمرة الأولى، وكان يأكل المكسرات وهو يضحك على زوجته.

في الفيديو، يمكن رؤية الممثلة وهي تغني على طول دقات الموسيقى وهي ترتدي ثوب منزلي أبيض اللون، ويبدو كذلك أن تعيش أفضل أوقات حياتها.

وفي السياق، من المقبول أن نسأل: كيف غادر الزوجان الهند لقضاء شهر العسل دون أن يعلم أحد بذلك. كانت هناك تقارير تفيد بأنهم سيغادران إلى مقرهما في شهر العسل في حفل استقبال مومباي، لكن يبدو أن الأمر كان شركًا.

تزوج نيك وبريانكا في الأول والثاني من ديسمبر 2018 في جودبور، الهند في احتفالين مسيحي وهندي، ولا تزال صورهما تتقاطر ونحن مفتونون بها.