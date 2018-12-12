سلمان خان يقدم وجهين جديدين لسينما بوليوود.. صورة

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

يؤمن نجم بوليوود سلمان خان Salman Khan بالوجوه الجديدة في صناعة الترفيه الهندية، وله الكثير من الأيادي البيضاء على عدد كبير من الشباب الذين أصبحوا اليوم نجومًا يُشار إليهم بالبنان.

فبعد أن كان له دوراً كبيراً في إطلاق الوجوه الجديدة من الشباب أمثال سوراج بانشولي Sooraj Pancholi آثيا شيتي Athiya Shetty وراينا حسين Warina Hussain وصهره، عياش شارما Aayush Sharma، سيقوم خان بإطلاق ممثلين جديدين في فيلم بعنوان Notebook، الذي سيصدر في 29 مارس، 2019.

ومن المتوقع أن يقوم سلمان بإطلاق الوجهين الجديدين، هما ظهير إقبال وبران وان بيهل، حيث أعلن سلمان خان يوم الاثنين 10 ديسمبر عن اسم وتاريخ إطلاق العمل الفني الذي سيكون بطولة لأسماء لا تتمتع بشهرة أو جماهيرية كبيرة، لكنه يمكن أن يرى موهبتهما واضحة بشكل لافت وفق ما نقله موقع bollywoodlife.

وفي الوقت الذي أعلن فيه سلمان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، يحتفل الممثل ظهير اقبال بطل الفيلم الرئيسي بعيد ميلاده في 10 ديسمبر. وقد شوهد مع أصدقائه المشاهير في مكان فاخر في باندرا للاحتفال منهم سوناكشي سينها، ديزي شاه.