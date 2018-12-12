أنوشكا شارما تحتفل بعيد زواجها الأول من اللاعب فيرات كولي.. صور

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

منذ عام مضى، تزوج كابتن الكريكيت الهندي فيرات كولي Virat Kohli وممثلة منتجة بوليوود أنوشكا شارما Anushka Sharma في مدينة توسكانا الحالمة بإيطاليا.

كما احتفلا أنوشكا وفيرات بالعيد الأول لزواجهما في أستراليا، حيث تحدث لاعب الكريكيت عن زوجته والتأثير الإيجابي الذي جلبته إلى حياته في مقابلة مع آدم جيلكريست.

في حديثه عن أنوشكا، قال فيرات إنها وسعت آفاقه: “عندما التقيت بزوجتي بدأت أتغير، لقد جئت من خلفية مختلفة جدًا عن شمال الهند ولم يكن لدي أي فكرة عما يحدث في أي مجال آخر من مجالات المجتمع أو حياة أي شخص آخر. لقد كانت حياتها مختلفة جدًا وجاءت مع تحدياتها الخاصة ومنظورها حول الأمور.

وأضاف: “لقد كان من المدهش أن أرى نفسي فقط - كم كانت الأمور مختلفة بالنسبة للطريقة التي أفكر بها، لم أكن شخصًا عمليًا جدًا قبل ذلك، لكنها غيرتني كثيرًا تعلمت الكثير منها، هذا ما يفترض أن نكون عليه، يجب أن نساعد بعضنا البعض في النمو، وقد ساعدتني بالتأكيد على النمو. “

كما تحدث في أول ذكرى لزواجهما، وكيف سيحتفل به في أستراليا حيث يلعب فريقه هناك، قامت أنوشكا، التي كانت منشغلة في الترويج لفيلمها “زيرو” للمخرج أناند راي Aanand L Rai، بالسفر إلى أستراليا لتكون مع زوجها. حيث تم تصويرها وهي تشاهد تدريب لفيرات، وفي وقت لاحق شوهد الزوجان يأكلان معا.

يذكر أن الزوجين لم يعترفا بعلاقتهما وفي عدة مناسبات، وحافظا على ظهورهما كأنهما مجرد أصدقاء. تجنبا الظهور العلني، لكنهم استمرا في المقابلة سرًا.