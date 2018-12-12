حلا شيحة أكثر أناقة بلوك جديد يثير الإعجاب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قررت الفنانة المصرية حلا شيحة أن تضع بعض التغيير على شكلها الذي ظهرت به منذ عودتها إلى الوسط الفني مرة أخرى.

حلا نشرت صور جديدة على حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ووجهت الشكر للكوافير الخاص بها، وقامت بقص بعض شعرها، وإضافة لون جديد عليه، وكتبت: «حبيت اللوك الجديد».

الفنانة المصرية مازالت تغلق تعليقات الجمهور على حسابها الخاص، ولكن بعض من محبيها تبادلوا صورها معبرين عن إعجابهم باللوك الجديد الذي يمنحها جمالا براقا.

حلا الذي عادت للفن بعد اعتزال 12 عاما، وخلعت الحجاب منذ شهور، ظهرت مؤخرا مع شقيقتها هنا شيحة والفنان أحمد فلوكس وحضرت أحد عروض مسرح مصر، وقالت إنها استمتعت بها كثيرا، وكان هذا هو أول ظهور فني لها.

بعض نجوم مسرح مصر نشروا صورهم مع حلا، ومن بينهم الفنان مصطفى خاطر، والذي قال إنها جميلة من الداخل والخارج.

يُذكر أن حلا شيحة كان آخر أعمالها في السينما فيلم «كامل الأوصاف»، والذي اعتزلت بعده وارتدت الحجاب ثم النقاب، حتى تخلت عن حجابها، وقررت أن تعود للمثيل، رغم الهجوم الشديد الذي تعرضت له.