مريم أوزيرلي في زيارة لأهرمات الجيزة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة التركية مريم أوزيرلي، الشهيرة بـ “السلطانة هويام”، إلى مصر للمشاركة في بطولة فيلم “لص بغداد” مع الفنان محمد إمام والفنانة ياسمين صبري.

واستغلت الفنانة التركية تواجدها في مصر وقامت بعمل زيارة خاصة للأهرامات، وشاركت جمهورها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بمجموعة صور لها هناك، ظهرت في إحداها وهي تمطي جملا.

وكانت عدد من النجمات المصريات قد حرصن على الترحيب بالفنانة التركية، بأن أقمن سهرة خاصة لها، بحضور الفنانة إيمي سمير غانم، والراقصة دينا، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، والإستايلست مي جلال، وحرصن جميعهن على التقاط الصور معها.

يذكر أن محمد إمام كان قد فاجأ متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بنشر صور من كواليس تصوير فيلم «لص بغداد»، برفقة النجمة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة عربيًا باسم السلطانة هويام، في مسلسل «حريم السلطان».

محمد إمام، علق على الصور قائلًا: «سعيد بزيارة صديقتي النجمة الجميلة مريم أوزرلي لي أثناء تصوير الفيلم»، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها عن صداقته مع النجمة التركية.