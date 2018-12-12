صورة وتعليق يثيران الجدل مجددا حول طلاق شيري عادل ومعز مسعود.. والفنانة تعلق

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

سافرت الفنانة المصرية شيري عادل مؤخرا إلى العاصمة البريطانية لندن، وشاركت جمهورها في صورة لها من هناك.

شيري نشرت صورة عبر حسابها الشخصي عبر موقع «أنستجرام»، وبدت بوجه مشرق مبتسم يغازله الشمس، وقالت: «عندما تنظر خلفك لا تهتم كما كنت في السابق فأنت حتما فعلت شيء جيد».

عدد من جمهور الفنانة المصرية فسروا تعليقها بأنه بمثابة إعلان عن طلاقها من زوجها الداعية معز مسعود.

شيري خرجت عن صمتها لتنفي صحة هذه الأنباء، وقالت: “بعد الشر ما حصلش الكلام ده”، مشيرة، في تصريحاتها لموقع “اليوم السابع”، أنها قامت بنشر بعض الكلمات التي أعجبتها فتوقع البعض أنها انفصلت عن زوجها.

الفنانة المصرية كشفت أيضا أنها عادت من لندن يوم الاثنين 10 ديسمبر لكى تباشر أعمالها الفنية، حيث أنها وافقت بشكل مبدئى على مشاركتها فى مسلسل أكرم حسنى الجديد “اسمه إيه”، المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل ولكنها لم توقع العقد حتى الآن.

وأكدت أن هناك أكثر من سيناريو معروض عليها مقرر عرضهم فى موسم السباق الرمضانى المقبل ولكنها لم تحسم مشاركتها فى هذه الأعمال حتى الأن.

وكانت شيري عادل قد أعلنت خبر زواجها من معز مسعود في شهر يوليو الماضي، ولكن تم زواجهما قبل ذلك بأشهر، وبدأت قصة حبهما أثناء تصوير مسلسل «السهام المارقة»، واتهم البعض شيري بالتسبب في طلاق معز لزوجته، ولكنه قال إن الطلاق تم قبل زواجه منها.