كواليس الإفراج عن سعد لمجرد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلقت السلطات الفرنسية سراح الفنان المغربي سعد لمجرد بشكل مؤقت، بعد أن قام بدفع كفالة مالية، وذلك مع استمرار التحقيقات الجارية.

محامي الفنان المغربي كشف عن السبب الذي دفع المحكمة للموافقة على إطلاق سراحه، حيث قال إن المحكمة أفرجت عنه، بعد أن وجدت تناقضاً واضحاً في أقوال المدعية ضده، بخلاف أن تحليل الطب الشرعي أثبت أنه لم يكن تحت تأثير المخدرات كما روج البعض.

وأضاف أن أقوال المدعية ضد موكله جاءت مخالفة لما وجد على تليفونها المحمول من رسائل بينهما، ولهذا وجدت المحكمة ضرورة الإفراج عنه لعدم توافر أدلة تسمح بحبسه أكثر من ذلك.

وكانت محكمة الاستئناف قد قررت إطلاق سراح لمجرد بعدة شروط، أولها دفع كفالة مالية ضخمة قدرت بـ 75 ألف يورو.

كما فرضت المحكمة على لمجرد عدم مغادة منزله مع تسليم جواز سفره إلى السلطات الفرنسية، وكتابته تعهد بعدم مغادرة باريس تحت أي ظرف، كما عليه أن يزور مركز الشرطة مرة أسبوعياً لحين النطق بالحكم.

وفي أول ظهور له بعد إطلاق سراحه، نشر أحد أصدقاء الفنان المغربي صورة لسعد وهو يحتفل بخروجه من السجن مع مجموعة من أصدقائه.

ونشر لمجرد صورة جديدة له، وكتب معلقاً عليها: «الحمدلله رب العالمين.. جزيل الشكر لكل من تضامن معي من فانز وإعلاميين وأصدقاء وفنانين وعائلة لمجرد والراكراكي.. الوالد والوالدة الله يخليكم ليا وتستمر الحياة».

وبهذه المناسبة، أعلن صاحب أغنية «المعلم» عن هديته للفانز، مضيفاً: «كليب اغنيتي الجديدة سيطرح يوم 17 ديسمبر 2018 بعنوان “بدك ايه” الساعة الثامنة بتوقيت المغرب».