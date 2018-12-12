لوسي تحتفل بعيد ميلادها مع عبير صبري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تلقت الفنانة المصرية لوسي مفاجأة بمناسبة عيد ميلادها من فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل «البيت الكبير».

لوسي نشرت صور من الحفل الخاص الذي حضره لها فريق المسلسل على حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، ووجهت الشكر لهم، حيث أعدوا لها قالب خاص من التورتة، وكانت هي بملابس الشخصية.

الحفل حضره الفنانة عبير صبري، والمخرج محمد النقلي، وعدد آخر من الفنانين، وسادت أجواء السعادة، بينما تمنى لها الجميع عاما سعيدا، كما أمطرها الجمهور بعدد من التعليقات التي هنأتها بهذه المناسبة.

وكان المخرج محمد النقلي قد ضم عدد من الأبطال إلى الجزء الثاني من المسلسل ومن بينهم عبير صبري، داليا مصطفى، منة فضالي، وريم البارودي، بالإضافة لإيمان أيوب، أحمد بدير، ولقاء سويدان أبطال الجزء الأول.

لوسي فنانة وراقصة مصرية من موالد 10 ديسمبر عام 1956، وأكملت هذا العام 62 عاما، بدأت حياتها الفنية كراقصة شرقية وقدمت الفوازير مرتين، ثم قررت اعتزال الرقص والتفرغ للتمثيل.

ومن أهم أعمالها في الدراما: «أرابيسك، ليالي الحلمية، زيزينيا، الباطنية، سمارة، النوة، كناريا وشركاه، غدر وكبرياء».