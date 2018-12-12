الفنان محمود القلعاوي مع نجله وأحفاده.. آخر صوره قبل الرحيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لم يتحدث الفنان المصري الراحل محمود القلعاوي من قبل عن حياته الأسرية، ولا يعرف الجمهور عنها الكثير وخاصة أنه كان قليل الظهور واعتزل الفن منذ سنوات.

في عام 2017، احتفل الفنان محمود القلعاوي بعيد ميلاده وسط أسرته، وظهر في عدد من اللقطات مع نجله وحفيديه، وبدا شكله قريب الشبه به، وتداول الجمهور هذه الصور على مواقع التواصل.

الفنان المصري رحل 10 من شهر ديسمبر عن عمر 79 عاما، وبعد صراع مع المرض، ولم يحضر جنازته أحد من الفنانين باستثناء الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين.

الفنان محمد صبحي نعى رفيق كفاحه على موقع «فيس بوك»، ودعا له بالرحمة مؤكدا على قيمته الكبيرة كفنان مسرحي موهوب.

القلعاوي تألقه كان من خلال المسرح، حيث كان له بصمة وعرف بخفة ظله ومن أهم أعماله التي شارك فيها: «أنا مين فيهم مع ميمي جمال، المحظوظ، عبده يتحدى رامبو، واحد لمون والتاني مجنون، أولاد دراكولا، واد عفريت، خد الفلوس واجري، دربكة همبكة، وراك وراك، أنا ومراتي ومونيكا».

أما أعماله مع الفنان محمد صبحي، والتي قال عنها إنها كانت سبب نجاحه بالإضافة لأعماله مع الفنان محمد نجم، ومنها: «أنت حر، المهزوز، الجوكر».