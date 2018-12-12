حصان وفستان زفاف أدوات قمر اللبنانية في جلسة تصوير مثيرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبحت حسابات الفنانة اللبنانية قمر على منصات التواصل الاجتماعي معرضا لصورها الجريئة وجلسات التصوير الملتهبة التي تتعمد فيها تقديم الإغراء بجرأة كبيرة.

أحدث هذه الجلسات تلك التي ظهرت فيها بفستان الزفاف الأبيض والتي اتخذت فيها وضعيات أكثر جرأة وإن كانت أقل من صورها التي تظهر فيها مرتدية البكيني.

قمر الطحش من مواليد 27 مايو عام 1986 في مدينة طرابلس نالت شهرة بعد إطلاق أغنيتها الأولى «ناره بتحرقني» واستمرت بمسيرتها الفنية حتى أطلقت ألبومها «حلوة».

لعبت دور البطولة في الفيلم المصري حصل خير. ومؤخرا قامت بعمل أغنية فيديو كليب تحت عنوان كيس ماي ليبس الذي ظهرت فيه بشكل مثير للجدل من حيث كلمات الأغنية ولقطات الفيديو المصورة المثيرة.

اعتادت قمر على الظهور بشكل يلفت الأنظار إليها، بسبب حالة العري التي تكون عليها في صورها التي تنشرها عبر مواقع التواصل.

وكانت قمر قد أثارت ضجة واسعة بعدما نشرت صورة لها بملابس متحررة، وإلى جوارها فتاة ترتدي النقاب والملابس الفضفاضة الشرعية، مرفقة إياها بتعليق حمل رأيها في النقاب.

وقالت: “علينا ان نقتنع بأن ثوب المرأة لا يشكل عائقًا لانخراطها في المجتمع، فمفهومها الخاص للتحرر يختلف عن أختها أحيانًا، لذلك علينا جميعًا ان نتعايش بألفة ومحبة، وأن نبتعد عن الكراهية ورفض الآخر”.