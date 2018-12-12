أحمد رزق يؤكّد أن "لص بغداد" سيكون من الأفلام المهمة

كشّف النجم أحمد رزق، أنه أوشك على الانتهاء من تصوير فيلم " الممر"، المقرر طرحة في دور العرض السينمائية، خلال الفترة المقبلة، حيث لا يبقى له سوى 4 أيام، وينتهي من تصوير الفيلم تمامًا.

وقال في حديث خاص لـ" لايف ستايل"، إنه سعيد للغاية بوجوده في هذا الفيلم، تحت قيادة المخرج الكبير شريف عرفة، بالإضافة إلي احتواء الفيلم على كوكبة كبيرة ومميزة من النجوم، ومنهم أحمد عز، وإياد نصار، ومحمد فراج، وأحمد فلوكس، ومحمد الشرنوبي، ومحمد جمعة، وأمير صلاح الدين، ومحمود حجازي، خاصة أن اغلبهم يعدوا أصدقائه، مؤكدًا أنه محظوظ للغاية لمشاركته في هذا العمل المتميز.

وأكّد رزق أنه تحمس جدًا للمشاركة في هذا العمل تحديدًا، خاصة أنه يعود من جديد لتقديم نوعية الأعمال الحربية المهمة، والتي كانت مُختفية طلية السنوات الماضية بشكل كبير، حيث تدور أحداثه حول مجموعة من الصاعقة المصرية قامت بتنفيذ عمليات ضمن حرب الاستنزاف، حيث يقدم العمل ملحمة لعدد من أبطال الصاعقة وما قدموه في الحرب ضد إسرائيل، مشيرًا إلي انه من شدة إعجابه بالفيلم يتمنى أن يقوم بمشاهدته فور الانتهاء من تصويره، موضحًا أنه شخصيته في العمل جديدة تمامًا بالنسبة له، وستشهد العديد من المفاجآت للجمهور حين عرض الفيلم في السينمات.

وأفاد رزق أنه يجسد شخصية مصور صحافي، يقوم رئيس التحرير الجريدة التي يعمل بها بترشيحه للتواجد مع الكتيبة التي ستقوم بتنفيذ مهمة ما، سيتم الكشف عنها خلال أحداث الفيلم، وبالفعل يذهب إلي قائد الكتيبة ويوافق على انضمامه إلى الكتيبة لتغطية المهمة، خاصة أنه لديه إصرار غريب ودافع قوي للمشاركة في المهمة، حيث أنه يري أنه يموت فداء للوطن أفضل له مليون مرة من أن يموت لأي سبب أخر في حياته العادية، مشيرًا إلي أنه رغم جدية الشخصية، ولكنها تحتوي في نفس الوقت على لمحة كوميدي بشكل خفيف.

وبشأن استعداده للشخصية، أوضح أنه كان يريد أن ينقص وزنة بعض الشيء، ولكن المخرج شريف عرفة رفض ذلك تمامًا، حتى تكون الشخصية أكثر مصداقية وبعيدة تمامًا عن فكرة كونه عسكري.

وفيما يخص مشاركته في فيلم "لص بغداد"، أشار رزق أنه سيظهر خلال السياق الدرامي للفيلم في ظهور خاص كضيف شرف، خلال أحداثه، خاصة أنه يري أن فيلم "لص بغداد"، عمل سينمائي مختلف وسيكون من الأفلام المهمة في السينما، هذا إلى جانب أنه تجمعه صداقة قوية، بالنجم محمد عادل إمام، وكذلك فريق عمل الفيلم ككل، والذي يضم كوكبة من النجم منهم فتحي عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن، وياسمين رئيس، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، وآخرون، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، إنتاج "سينرجي فيلمز".