هنا شيحه تكشف كواليس آخر لقاء جمعها مع محمود القلعاوي

عبَّرت الفنانة هنا شيحه عن حزنها الكبير لرحيل الفنان محمود القلعاوي، موضحة أنها فقدت قُدوة كبيرة في مجال الفن.وأوضحت الفنان هنا في حديث خاص لها مع موقع " لايف ستايل " أنها من حسن حظها أنها ألتقت به في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس وهو آخر لقاء تليفزيوني له، مشيرة إلى أنها تربت على أعماله المسرحية والدرامية وكان راقيا في تعاملاته وكان يحترم الجميع.

واختتت هنا قائلة إنه على الرغم من جلوسها معه ساعات قليلة إلا أنها تعلَّمت منه التواضع واحترام ميعاده في تسجيل الحلقة، مؤكدة أن كان له حضور طاغي عند عرض الحلقة داعية الله تعالى بأن يتغمده بواسع رحمته.