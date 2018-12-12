القاهرة - محمد عمار
عبَّرت الفنانة هنا شيحه عن حزنها الكبير لرحيل الفنان محمود القلعاوي، موضحة أنها فقدت قُدوة كبيرة في مجال الفن.وأوضحت الفنان هنا في حديث خاص لها مع موقع " لايف ستايل " أنها من حسن حظها أنها ألتقت به في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس وهو آخر لقاء تليفزيوني له، مشيرة إلى أنها تربت على أعماله المسرحية والدرامية وكان راقيا في تعاملاته وكان يحترم الجميع.
واختتت هنا قائلة إنه على الرغم من جلوسها معه ساعات قليلة إلا أنها تعلَّمت منه التواضع واحترام ميعاده في تسجيل الحلقة، مؤكدة أن كان له حضور طاغي عند عرض الحلقة داعية الله تعالى بأن يتغمده بواسع رحمته.
شكرا لقرائتكم خبر عن هنا شيحه تكشف كواليس آخر لقاء جمعها مع محمود القلعاوي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة لايف ستايل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي لايف ستايل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .