هدى المفتي تؤكد أن ردود الأفعال عن "كأنة أمبارح" فاجئتها كثيرًا

كشفت الفنانة هدى المفتي عن سعادتها الغامرة بردود الأفعال الرائعة والغير متوقعة عن شخصية "لينا" التي جسدها خلال السياق الدرامي لأحدث مسلسل "كأنة أمبارح" والذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشات القنوات الفضائية.

وأكدت الفنانة هدى في حديث خاص إلى موقع "

لايف ستايل " أن ردود الأفعال عن المسلسل كانت بمثابة مفاجأة بالنسبة لها من شدة روعتها لكونها فاقت كل توقعاتها بكثير.

ويشار إلي أن مسلسل "كانة إمبارح" يشارك في بطولته كلا من رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبي ومحسن منصور وجمال عبد الناصر وأحمد خليل وخالد أنور ومحمد سليمان ووفاء صادق وميان السيد، وأسماء جلال، وإخراج حاتم علي .

وأعلنت هدى من ناحية أخرى أنها انتهت من تصوير جميع مشاهدها خلال أحداث فيلم"رأس السنة" وتنتظر طرحة بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة ويشارك في بطولته كلا من إياد نصار وشيرين رضا، وأحمد مالك وإنجى المقدم وهدى المفتى وسالى عابد، وآخرون من النجوم ومن إخراج محمد أحمد صقر.