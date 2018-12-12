شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج وشاهيناز يحيان حفل رأس السنة على مصر الإسكندرية الصحراوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطربان مصطفى حجاج وشاهيناز حفل ليلة رأس السنة يوم 31 ديسمبر الجارى، المقرر إقامته على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى. من ناحية أخرى طرح مؤخرا مصطفى حجاج أغنية "خطوة"، وتعد من أغانى ألبومه الجديد الذى يطرحه خلال الفترة المقبلة. يذكر أن المطرب مصطفى حجاج حقق نجاح كبير فى كليبه الأخير "100 وش" الذى قدمه مع تامر حسنى وأحمد شيبة ودياب، وأيضا كليب "يابتاع النعناع يا منعنع"وهى الأغنية التى كانت لها النصيب الأكبر من نجاحاته ويعكف حاليًا على الانتهاء من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج وشاهيناز يحيان حفل رأس السنة على مصر الإسكندرية الصحراوى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .