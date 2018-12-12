شكرا لقرائتكم خبر عن فريق "فن وصاية" يستعد لتصوير كليب جديد بعنوان "ست الكل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشاعر أحمد مطاوع، مدير فريق "فن وصاية"، إن الفريق يستعد حاليا لتصوير كليب جديد، يحمل اسم "ست الكل" من كلماته، وألحان أحمد عمر، وتوزيع بلال محمود، ومن المقرر أن يتم طرحها فى عيد الأم المقبل.

وأضاف مطاوع لـ"الخليج 365" أنه يستعد حاليا لعمل عدد من حفلات فى ساقية الصاوى، لتقديم مجموعة من الأغانى الجماعية والثنائية، منها أغنية الفريق الجماعية "الفن وصاية"، "سلم على"، "صفر يا وبور"، "محسبكو انداس"، "قدك المياس" وغيرها من الأغانى.

يذكر أن فريق فن وصاية هو مشروع فنى، يسعى أفراده ليقضوا على الأعمال الدخيلة على الفن المصرى التى انخفضت بالذوق العام للمجتمع المصرى.