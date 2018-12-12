انت الان تتابع تفاصيل خبر ملايين المشاهدات للعرض الترويجي لآخر جزء من "Game of Thrones" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 01:42 صباحاً - حقّق العرض الترويجي للموسم الأخير لأكثر المسلسلات العالمية شعبية "Game of Thrones"، أكثر من 12 مليون مشاهدة، بعد 5 أيام فقط على إطلاقه.

وعلى الرغم من أن مدّة العرض لا تتجاوز دقيقة واحدة، فإن كثيراً من المتابعين رجّحوا من خلاله احتمالية نشوب حرب بين عائلتي "النار" و"الجليد"، ضمن أحداث الجزء القادم.

ومن المقرر بدء عرض الموسم الثامن الأخير، في شهر أبريل 2019، في حين يضم 6 حلقات فقط، وهو الحدث الذي من شأنه أن يعزّز عدد متابعي الشركة المنتجة "HBO" بـ50 مليوناً، حسب التوقعات الأخيرة للشركة العملاقة.

ويعد "Game of Thrones" أكثر مسلسلات التشويق والخيال العلمي شعبية في الولايات المتحدة والعالم، وذلك منذ عرضه أول مرة في عام 2011، بينما رشح العمل وحاز العديد من الجوائز الدولية.