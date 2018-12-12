انت الان تتابع تفاصيل خبر برحيل القلعاوي.. الكوميديا المصرية تفقد أحد نجومها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 01:42 صباحاً - توفي، اليوم الاثنين، الفنان المصري، محمود القلعاوى، بمنزله؛ بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاماً.

وبحسب ما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية، سوف يتم تشييع جثمانه بعد ظهر غد الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبليس في القاهرة.

ومحمود القلعاوي من مواليد نوفمبر 1939، تخرج في كلية الحقوق عام 1964 ليلتحق بعدها بالعمل في هيئة المسرح، حيث كانت البداية الفنية في سبعينيات القرن الماضي من خلال المسرح.

وجاء أول ظهور له في السينما من خلال فيلم "لعنة امرأة" الذي عرض عام 1971.

قدم الفنان الراحل، على مدار تاريخه الفني، ما يقرب من 120 عملاً فنياً، أبرزها أفلام "علي بيه مظهر" و"العذراء والشعر الأبيض" و"أهل القمة"، فضلاً عن مشاركته في العديد من المسرحيات التي كان أبرزها "الجوكر".

القلعاوي اشتهر بأدواره الكوميدية، وله أسلوب مميز في تجسيد الشخصيات المختلفة، التي لا تغيب عنها "القفشات" و"الأفيهات" الساخرة، ما جعل المخرجين يسندون إليه العديد من الأدوار.

ولم يشارك الراحل في أية أعمال فنية في السنوات الخمس الماضية، وكان آخر ظهور سينمائي له في عام 2005 بفيلم "علي سبايسي" الذي أدى بطولته المطرب الشعبي حكيم.