شكرا لقرائتكم خبر عن جوردان بيل يكشف عن تفاصيل جديدة لفيلم الرعب "Us" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المخرج جوردان بيل، الحاصل على جائزة الأوسكار، عن فيلم Get Out، عن تفاصيل من فيلمه القادم Us، الذى يدور فى إطار رعب ودراما مشوقة.
ويدور الفيلم حول أب وأم يأخذان أطفالهما إلى منزل على الشاطئ من أجل الاسترخاء مع الأصدقاء، قبل أن يتدخل فى إجازتهم بعض الغرباء دون دعوة لتتحول الإجازة إلى جحيم مخيف.
الفيلم من بطولة مجموعة متميزة من النجوم منهم تيم هيدكر، آنا ديوب، شاهدى رايت جوزيف، إيفان أليكس، وماديسون كارى، بالإضافة إلى التوأم نويل وكالى شيلدون، حسبما نشر موقع "avclub".
شكرا لقرائتكم خبر عن جوردان بيل يكشف عن تفاصيل جديدة لفيلم الرعب "Us" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .