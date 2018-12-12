"صلاح رجل العالم".. كيف علق النجوم على فوز ليفربول بهدف أمام نابولي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

لحق ليفربول بركب المتأهلين إلى دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا على حساب نابولي، بعد الفوز عليه بهدف نظيف على ملعب "آنفيلد" مساء الثلاثاء، في ختام منافسات دور المجموعات من المسابقة.

ويدين الريدز بالفضل في الفوز إلى الدولي المصري محمد صلاح، الذي سجل هدف الفوز في الدقيقة 34 من اللقاء.

وتفاعل نجوم الفن مع مباراة ليفربول، وعلقوا على أداء محمد صلاح في المباراة، ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن على مباراة ليفربول ونابولي.

إنجى علاء

نشرت الكاتبة إنجى علاء عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة عقب انتهاء لقاء ليفربول ونابولي، وكتبت: "محمد صلاح.. هو اللي فيهم الصراحة، محمد صلاح وبس".

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة النجم محمد صلاح، وعلق عليها: "أنت الملك لقد فعلتها".

أمير طعيمة

ونشر الشاعر أمير طعيمة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر صورة النجم محمد صلاح، وعلق عليها: "اليوم محمد صلاح ليس رجل المباراة وهو رجل العالم، استمر يا أبو صلاح، أنت الأفضل".

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر تغريدة يعلق فيها على مباراة فريق ليفربول ونابولي، وكتب: "محمد صلاح يقود ليفربول إلى التأهل عن مجموعته بالهدف الذي فاز به فريقه على نابولي. نصر مزدوج.. وكما توقعت كان للحارس العملاق أليسون دور لا يقل أهمية في هذا الفوز، ربنا يحميك يا أبو مكة ودمت مصدرًا لسعادتنا وسعادة الليفربولية".