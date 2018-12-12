محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - بهاء حجازي: نشر موقع الخليج 365، أمس الثلاثاء، عددًا من الأخبار الفنية المتعلقة بالفنان أمير كرارة وأبلة فاهيتا وجنازة الفنان محمود القلعاوي، والفنانة حلا شيحة والفنان أشرف زكي، ونقابة المهن التمثيلية، ومحمد سعد، وفيلم "محمد حسين". إليكم التفاصيل:

شكرا لقرائتكم خبر عن النشرة الفنية| هكذا تغيرت ملامح بسمة وهبة بعد العملية وممثل سوري يظهر عاريًا على المسرح على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .