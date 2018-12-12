أوس أوس على شط إسكندرية وزينة بفستان منقوش.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يستعرض لكم 10 من لقطات النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أروى جودة

نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

كندا حنا

نشرت الفنانة كندا حنا صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة وميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها.

شذى حسون

نشرت المطربة شذى حسون صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة، نالت إعجاب الجمهور.

أمل بشوشة

نشرت الفنانة أمل بشوشة صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة جذابة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

زينة

نشرت الفنانة زينة صورة لها من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة مرتدية فستان منقوش بالورود. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة ومميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

ولاء الشريف

نشرت الفنانة الشابة ولاء الشريف صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها على متن يخت في البحر. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر صورة لها من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صورة جديدة لها، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها تضع المكياج. وقد حازت الصورة على إعجاب الجمهور.

أوس أوس

نشر نجم مسرح مصر الفنان محمد أسامة صورة جديدة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر فيها يقف أمام شرفة أحد الفنادق على شاطئ الإسكندرية. ونالت الصورة إعجاب الجمهور.​