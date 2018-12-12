بالفيديو.. "شيئ خيالي" أغنية جديدة لحميد الشاعري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

حل الفنان حميد الشاعري الثلاثاء ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة"، للفنانة إسعاد يونس، محتفلاً بعيد ميلاده، صحبة عدد من الفنانين ممن شاركوا الشاعري مشواره الفني، ومنهم الفنانة حنان والفنان علاء عبد الخالق.

وخلال الحلقة، كشف الفنان حميد الشاعري عن أغنية جديدة له، غناها في ستديو البرنامج، حملت اسم "شيئ خيالي".

"شيئ خيال" من كلمات محمود عبد الله، وألحان مصطفى شوقي، وتوزيع حميد الشاعري.

حميد الشاعري مغني وموسيقار ليبي مصري؛ ولد لأب ليبي وأم مصرية، ويحمل الجنسيتين.

شارك في صنع نجومية العديد من مطربي مصر والوطن العربي من خلال ألحانه المميزة وتوزيعاته التي اتسمت بالتجديد في فترتي الثمانينات والتسعينات.

واحتفل الشاعري في 29 نوفمبر الماضي بعيد ميلاده السابع والخمسين.