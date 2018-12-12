نبيل الحلفاوي عن مباراة الإسماعيلي بكأس زايد: شديدة الصعوبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، عدة تغريدات، أعلن فيها دعمه نادي الإسماعيلي في مباراته الصعبة أمام الرجاء البيضاوي المغربي، في منافسات كأس زايد للأندية الأبطال.
وكتب الحلفاوي: "الدراويش في مباراة شديدة الصعوبة أمام الرجاء المغربي على ملعب محمد الخامس في البطولة العربية، كل التوفيق لرجال الإسماعيلي".
وتابع الحلفاوي في تغريدة أخرى: "صمد الإسماعيلي أمام موجات مغربية متلاحقة وتألق متولي واستطاعوا العبور إلى ركلات الأعصاب والحظ".
وودع الإسماعيلي منافسات كأس زايد للأندية الأبطال من دور الـ16، لينضم إلى الأهلي والزمالك، بعد الخسارة من الرجاء المغربي بفضل ركلات الجزاء الترجيحية.
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