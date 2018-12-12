شاروخان يحقق نجاحاً باهراً على تويتر لعام 2018

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 01:17 صباحاً - أصدر موقع تويتر القائمة السنوية التي تضم أكثر نجوم بوليوود شهرة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وتبين أن النجم شاروخان Shahrukhan حقق المرتبة السابعة في قائمة الحسابات الهندية الأكثر تداولا على تويتر.



ويحتل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي المركز الأول، يليه راهول غاندي، وأميت شاه، ويوغي أديتياناث وأرويند كيجريوال، في الترتيب الثاني.



وفيما يتعلق بصناعة الترفيه، فإن باوان كاليان يحتل المرتبة رقم 6 يليه شاروخان، وفيجاي على رقم 8 و ماهيش بابو في المركز التاسع.



والسبب في كون شاروخان الأول بين نجوم بوليوود على تويتر، هو تحديثاته المستمرة عن العمل والعائلة، وصوره التي تكاد لا تنقطع أبدا عن متابعيه.لقد نجحت صوره وصور عائلته من ابنته سوهانا Suhana والطفل ابرام AbRam وزوجته جوري خان Gauri Khan دائمًا في كسر الإنترنت. تابعوا ايضا: سلمان خان الأغنى لعام 2018 وشاروخان في المرتبة الـ13

فضلًا عن استغلال شاروخان لحساباته على وسائل التواصل من أجل الترويج الكبير لأعماله، وآخرها فيلمه Zero، حيث يرى الجميع ويتابع عروضه الترويجية الواسعة النطاق، الذي يبدو أنه لا يؤدي إلا إلى زيادة الفضول حول الفيلم مع كل يوم يمر.



ناهيك عن أن شاروخان هو أكثر المشاهير في بوليوود امتلاكا للمتابعين، حيث يبلغ عددهم 36.9 مليون متابع على تويتر.



ومن المدهش أن يكون حساب النجم الهندي الكبير شاروخان، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الملف الشخصي الوحيد الأكثر شهرة في هذا العام بين جميع مشاهير بوليوود، ولا يعني هذا أن لدينا أي شكوك حول كون شاروخان أحد أكثر مشاهير بوليوود جماهيرية على السوشيال ميديا. 5

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