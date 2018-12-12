شاهد.. ريهام سعيد تتصدر يوتيوب بأخر حلقتين

ريهام سعيد كتبت - إيمان محمد : تصدرت حلقه أمس الاثنين من برنامج "صبايا" للإعلامية ريهام سعيد ضمن قائمه التريند الأكثر مشاهدة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب . وقامت ريهام بالتحدث عن أضرار شرب الشيشه ثم عرضت تقرير لأحد المقاهي التي ترفض وجود الشيشه بداخلها ورغم ذلك الا أنها تمتلئ بالناس، ولاقت الحلقه متابعه كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي وعلي السوشيال ميديا . التي ترفض وجود الشيشه بداخلها ورغم ذلك الا أنها تمتلئ بالناس، ولاقت الحلقه متابعه كبيرة علي مواقع التواصل الاجتماعي وعلي السوشيال ميديا . وفي سياق متصل ظلت حلقه التنمر تريند علي اليوتيوب بعد إذاعتها الاسبوع الماضي لتستمر ريهام سعيد كتريند علي اليوتيوب بحلقتين . ويذكر أن برنامج "صبايا" producer احمد مهران ومن إعداد محمد بهنس وخالد صواف ومساعدين اخراج ابراهيم المغربي وعمرحسانين ومن إخراج أحمد حسين .

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