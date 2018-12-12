كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الرسمي لفيلم “Glass”
متابعة-سنيار: أصدرت شركة Universal Pictures مقطعًا دعائيًا جديدًا لفيلم “Night Shyamalan” القادم “Glass”، والذي يعرض مشاهد جديدة مع إبراز شخصية سارة بولسون Dr. Ellie Staple.
يجمع الفيلم النجوم بروس ويليس، وصامويل جاكسون، وجيمس ماكافوي، وقد انضمت إليهم سارة بولسون بصفتها طبيبة نفسية متخصصة في “الأفراد الذين يعتقدون أنهم أبطال خارقون” والتي تعالج الثلاثة في مستشفى للأمراض العقلية.
يضم الفيلم أيضا أنيا تايلور-جوي، بالإضافة إلى Spencer Treat Clark و Charlayne Woodard.
سيتم إنتاج الفيلم من قبل Shyamalan و Blumhouse Production’s Jason Blum، وسيصل إلى دور العرض في 18 يناير 2019.
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| العرض الدعائي الرسمي لفيلم “Glass” على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سنيار وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سنيار ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .