كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الرسمي لفيلم “Glass”

متابعة-سنيار: أصدرت شركة Universal Pictures مقطعًا دعائيًا جديدًا لفيلم “Night Shyamalan” القادم “Glass”، والذي يعرض مشاهد جديدة مع إبراز شخصية سارة بولسون Dr. Ellie Staple.

يجمع الفيلم النجوم بروس ويليس، وصامويل جاكسون، وجيمس ماكافوي، وقد انضمت إليهم سارة بولسون بصفتها طبيبة نفسية متخصصة في “الأفراد الذين يعتقدون أنهم أبطال خارقون” والتي تعالج الثلاثة في ​​مستشفى للأمراض العقلية.

يضم الفيلم أيضا أنيا تايلور-جوي، بالإضافة إلى Spencer Treat Clark و Charlayne Woodard.

سيتم إنتاج الفيلم من قبل Shyamalan و Blumhouse Production’s Jason Blum، وسيصل إلى دور العرض في 18 يناير 2019.