حلا الترك تصدم المتابعين بشكلها من دون ماكياج.. شاهدوا كيف ظهرت؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:46 صباحاً -

نشرت الفنانة حلا الترك، عبر خاصية “ستوري” على حسابها على “إنستغرام”، فيديو دعت من خلاله متابعيها إلى حضور حدث تشارك فيه.

واللافت كان إطلالتها الطبيعية حيث ظهرت في المقطع المصور من دون ماكياج.

وقد بدت الهالات واضحة تحت عينيها.

وأعلنت الفنانة أنها تستعد للمشاركة في حدث يقام في متجر “ماكس” في مجمع “أوازيس مول” في “مول جفير” في البحرين.

ويشار إلى أنها نشرت في وقت سابق صوراً لها بدت فيها بإطلالة مختلفة تماماً عن تلك عرفها المتابعون.فقد اعتمدت الشعر الأشقر وأضافت العدسات الملونة إلى عينيها. كما حصلت مؤخراً على جائزة تكريمية من الشيخ دعيج الخليفة الصباح في إطار مهرجان “هلا ديسمبر” الذي يقام في البحرين.وهو ما أعلنته من خلال حسابها على “إنستغرام” حيث كتبت: “تشرفت بتكريمي (أنا بحريني أنجزت في 2018) من قبل الشيخ دعيج الخليفة حفظه الله، ضمن مهرجان هلا ديسمبر، بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية المجيدة لمملكة البحرين وعيد جلوس جلالة الملك المفدى حمد بن عيسى آل خليفة أدامه الله، متمنية لمملكتي الغالية وشعبها الكريم المزيد من التقدم والرخاء”.