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كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:46 صباحاً -
أمل عرفة تُثير الجدل برسالة غامضة وتُحدث بلبلة
اثار الممثلة السورية أمل عرفة الجدل برسالة غامضة كتبتها عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلة: “مالك أو مالك مضطرة تتشكريني بوشي ومن وراي تفردي سكاكينك! تعبنا من وجوهك المتعددة وبعدين اعتمد أو اعتمدي عشي ماسك”.
وتابعت بالقول: “سرعة نقل الكلام أسرع من الضوء بس عندنا”.
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