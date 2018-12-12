كتب امير فتحي في الأربعاء 3 ربيع الثاني 1440 12:46 صباحاً -
شاهدوا.. اعلامي خليجي متهم بتحريض النساء على خلع الحجاب
اثار الإعلامي العراقي المقيم في الكويت صالح الراشد جدلا كبيرا بعد انتشار اخبار تفيد دعوته النساء الى خلع الحجاب.
وبعد البلبلة التي أُحدثت حلّ العراقي ضيفاً على برنامج “عالسيف” الذي يعرض على قناة “atv”، واوضح حقيقة هذا الأمر، مجيبا على سؤال: “لماذا تحرض النساء على نزع الحجاب؟”، قائلا: “إن الناس يفهمون ما يقوله بشكل خاطئ أو يريدون فهمه بشكل خاطئ”.
واضاف انه لا يحب أن تكون زوجته مرتدية الحجاب رغم انه فرض ديني.
وعن موعد ارتباطه قال: “لما الله يكتب”، مشيرا الى انه يحب ان يكون التفاهم والحب اساس علاقتهما.
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