تعليق تامر حبيب تامر حبيب على صورة "أيامنا الحلوة" بمهرجان "الدار البيضاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر السيناريست الكبير تامر حبيب، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، بوستر مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته المقامة الحالية في مدينة قرطاج، ليعلن بها عن مشاركته عضو لجنة تحكيم في المسابقة الرسمية.

كتب "حبيب" تعليقًا على الصورة: "أشرُف دلوقتي حالاً بإني عضو لجنة تحكيم بمهرجان الدار البيضاء الأول للفيلم العربي، والذي تم تصميم أفيشه والمطبوع والمعلق في كل ما يخص هذا المهرجان، وزي ما حضراتكم شايفين الأفيش هو عبارة عن العظماء فاتن حمامة وعمر الشريف وأحمد رمزي وعبد الحليم حافظ ماشيين أنجاچيه في شوارع كازابلانكا المغربية، وزي ماحنا عارفين، لم يجتمع هؤلاء الأيقونات الأربعة أمام الشاشة إلا في فيلم (أيامنا الحلوة)".

وأضاف حبيب: "هذا الأفيش الذي بمجرد أن وقعت عيني عليه شعرت بهذا المزيج المتداخل من المشاعر. أولاً: شعرت بفخر يدغدغ مشاعري عشان النجوم دول هم نجوم بلدي، يعني لما جت دولة شقيقة وعندها أفلام محترمة تعمل مهرجان عن السينما العربية، كان بديهي ومش محتاج تفكير إنه لما يستعينوا بنجوم سينما عربية معروفين عند كل العرب، يختاروا نجوم مصريين".

وتابع حبيب: "شعرت أيضًا ببعض الغيرة عشان حسّيت من صورة العظماء الأربعة أن أيامهم فعلاً كانت حلوة وأحلى من أيامنا بكتير. وشعرت وكأن هذا هو الشعور المؤلم، شعرت بالإحباط والضيق والاستفزاز والعجز والوجع لما حسّيت بمكانتنا الفنية والعظمة والقيمة اللي عاملها لنا الفن المصري ونجومه الكبار قوي على مر الزمان وبين كل البلدان، هذه القيمة والأهمية والتميز الذي دأب العاملين بهذه الصناعة على مدار أكثر من مئة سنة على بنائه وترسيخه وتأكيد شموخه كشموخ الأهرامات لتصبح مصر بلا ذرة شك هي قبلة أي فن ينطق بلسان الضاد، وعرفان وتسليم كل آخر بذلك وكأنها حقيقة كونية، واللي بيحصل فيه من جواه دلوقتي حالاً اهو، أرجوكم لا تؤذوا أيامنا الحلوة، إنه لجرم لو تعلمون عظيم".

يُذكر أن مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي تنطلق فعالياته في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر.​