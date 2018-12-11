"دبي السينمائي" يهنئ السينما العربية بعد ترشح "كفرناحوم" بـ"جوائز اختيار النقاد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

هنأت الصفحة الرسمية لمهرجان دبي السينمائي الدولي على "إنستجرام"، فريق عمل الفيلم اللبناني "كفرناحوم"، وذلك بعد ترشحه ضمن قائمة أفضل فيلم أجنبي بحفل توزيع جوائز الجولدن جلوب في دورته الـ76 والمقرر إقامته يناير من العام المقبل، وترشحه أيضًا بجوائز اختيار النقاد.

ونشر دبي السينمائي صورة من كواليس الفيلم وعلقت عليها قائلة "إنجاز جديد للسينما العربية واللبنانية من خلال فيلم كفرناحوم لنادين لبكي، فبعد أيام قليلة من ترشيح الفيلم لجائزة الجولدن جلوب لأفضل فيلم أجنبي، ها هو الفيلم يحصد ترشيحًا في نفس الفئة ضمن جوائز اختيار النقاد لهذا العام".

وتدور أحداث الفيلم في إحدى المناطق التابعة للعالم العربي التي تقع تحت أزمات سياسية واجتماعية طاحنة، يتتبع الفيلم حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة الذي يخضع له، حيث يقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه.​