تعرف على خسائر السينما الفرنسية من تظاهرات "السترات الصفراء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تلقت دور العرض الفرنسي ضربة موجعة إثر تظاهرات "السترات الصفراء" التي احتجاجات فرنسا خلال الأسابيع الماضية، وأثرت بالسلب على دور العرض الفرنسي بشكل عام وبالأخص على عدد من الأعمال التجارية التي يتم عرضها حاليًا منها فيلم السيرة الذاتية "Bohemian Rhapsody".

ووفقًا لموقع "Variety"، واجهت دور العرض الفرنسي خسائر تقدر بـ20% أكثر من المعتاد، إذ تم إغلاق ما يقرب من 10 سينمات، وتم بيع حوالي 77 ألف تذكرة سينما، وهو أقل من الطبيعي الذي يصل إلى 100 ألف تذكرة أسبوعيًا.

وعلى الرغم من هذه الضربة الموجعة لدور العرض الفرنسي بعدد من المناطق منها الشانزلزيه، وجران بولفار، وأوبرا باريس، إلا أن الخسائر تم حصرها في محاولة من المنتجين لإعادة الحياة سريعًا مرة أخرى للسينمات.

وقال مارك أوليفير سيباج المدير العام لنقابة العارضين الفرنسيين في تصريح أوضح خلاله تفاصيل الأزمة "لا يمكننا المقارنة بين إيرادات هذا الشهر مقارنة بإيرادات العام الماضي، ولكن إذا لم تحدث كل هذه التظاهرات، لكانت الإيرادات على الأقل ستكون أكبر بنسبة 5% عن العام الماضي.

واستكمل تصريحه قائلاً: "فضلاً عن وجود عدد من الأعمال السينمائية ذات الميزانيات الضخمة والتي تلقي نجاحاً بدور العرض الفرنسي مؤخرًا منها (Bohemian Rhapsody)، وفيلم السحر والشعوذة (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald).​