بعد أن صدمت سيارته.. أحمد جمال:"مش عارف أزعل ولا أروح اتخبط كل يوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر المطرب أحمد جمال صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، بجانب سيارته التي كشف عن اصطدامها أثناء تواجده بأحدى المناطق.

وعلق على الصورة قائلاً "عربيتي اتخبطت، رجعت لقيت عليها ورقة فيها رقم تليفون ورقم العربية اللي خبطتني اتصلت طلعت بنت وكمان أجنبية، أنا دلوقتي مش عارف أزعل على العربية ولا أروح كل يوم من نفس المكان عشان اتخبط".

يذكر أن أحمد جمال انتهي مؤخرًا من تسجيل أغنية "من غير مجاملة" من ألبومه الجديد، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال، وتوزيع محمد شفيق، كما طرح أغنية بعنوان "أنت قوي" بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وحقق نجاحًا كبيرًا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.