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كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 10:45 مساءً -
عقب حضورها الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية المفتوحة في الرياض، عبرت الممثلة المصرية رشا مهدي عن سعادتها بما رأته في المملكة العربية السعودية من تمكين المرأة، والنجاحات التي حققتها في الآونة الأخيرة .
وعلقت رشا على فيديو قامت بنشره وهي تقود السيارة في السعودية قائلة:”زيارة سريعة للرياض وان شاء الله تتكرر قريباً .. شفت تمكين ونجاحات للمرأة السعودية في كل المجالات ودعم حكومي وشعبي غير محدود .. بجد شكرا للسعودية على التعامل الراقي والحب اللي شفته .. وطبعا لو ممكن افوت اللقطة دي .. و بكده أكون أول فنانة مصرية تقود في السعودية”.
شكرا لقرائتكم خبر عن أول ممثلة مصرية تقود السيارة في المملكة العربية السعودية.. خمنوا من هي! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة نورت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي نورت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .