نور الشريف مصدوم وفريد شوقي في ذهول.. كل النجوم في جنازة رشدي اباظة. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في 27 يوليو عام 1980، صدم الوسط الفني بوفاة النجم رشدي اباظة عن عمر يناهز ثلاثة وخمسون عامًا بعد معاناته مع مرض سرطان المخ، وكان آخر أعماله فيلم «الأقوياء»، الذي مات أثناء تصويره ولم يستطع إنهائه، فأكمله الفنان صلاح نظمي بدلًا عنه.

ارك عدد كبير من نجوم الفن، في جنازة الفنان الراحل رشدي أباظة، والذي أختار منطقة الأهرامات في «نزلة السمان»، لتكون مكانًا لقبره، خاصة لأنها المنطقة التي كان يحبها وكان يقضي فيها معظم أوقات فراغه.

ظهر في الجنازة الفنان فريد شوقي الذي ربطته صداقة قوية بأباظة وبدت عليه علامات الصدمة كما شارك الفنان نور الشريف والفنان يحيى شاهين والفنانة مديحة يسري وحسين فهمي.

شاركت في الجنازة ايضا قسمت ابنة الفنان الراحل وزوجها، والفنان أحمد مظهر، وفكري أباظة الشقيق الأصغر لرشدي أباظة، كما حضرت الجنازة الفنانة سامية جمال التي تزوجت رشدي أباظة لسنوات طويلة.

شهدت جنازة رشدي اباظة حضورا مكثفا من الجماهير التي تسابقت على حمل جثمانه لحظة خروجه من المسجد وعبر كثير من الفنانين عن حزنهم العميق لفقدان الفنان الراحل.