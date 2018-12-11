بالصور- هبة طوجي احتفلت بعيدها على وقع النجاحات

تتلقى النجمة هية طوجي منذ الأمس المئات من الرسائل بمناسبة عيد ميلادها الذي يصادف في العاشر من كانون الاول/ديسمبر.

وبهذه المناسبة السعيدة، انهالت التعليقات على مواقع التواصل المعايدة لهبة في عيدها، اضافة الى صور زُينت بأجمل العبارات.

بدورها اطفأت هبة طوجي سنة جديدة من عمرها مليئة بالنجاح والتقدم والتألق على امل ان تحقق كل احلامها في العام المقبل.

من جهة اخرى، اعلنت “طوجي” على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي انها ستحيي حفلة فنية في لبنان في شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد، من اعداد واشراف اسامة الرحباني، بالاشتراك مع جوقة Voice Of Heaven انتاج ايلي ابو فرحات وذلك يوم السبت، الواقع في 15 كانون الاول في بازيليك سيدة المنطرة – مغدوشة، الساعة الثامنة مساءً، الدعوة عامة.