شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. يورى مرقدى يطرح أغنية "توت" بمناسبة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب اللبنانى يورى مرقدى أغنية جديدة تحمل عنوان "توت" على موقع يوتيوب، من كلماته وألحانه، وتقول كلمات الأغنية: "توت اخت هالعيشة.. ماحرزانة هالعيشة.. وصلونا للجنون.. على بنا بكرا بتهون.. وبفلو كل الهموم.. عايش من قلة الموت.. رح موت وابقى مديون".

يذكر أن آخر أعمال يورى مرقدى هو المسلسل اللبنانى "مجنون فيكى" مع المطربة رولا سعد، مى صايغ، تاتيانا مرعب، جو طراد، انطوانيت عقيقى، البان خوند، جوانا كركى، شيرين الحاج، على عمار، روزى الخولى وعدد من فنانين آخرين، ومن تأليف فراس جبران، إخراج ندلى قدبح.