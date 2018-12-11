شكرا لقرائتكم خبر عن تانيا صالح "تطبخ" ألبومها الجديد على "نار هادية" مع ريس بيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وسط انشغالها حاليًا بوضع مسك الختام على جولتها الغنائية العربية بين مصر والمغرب ولبنان، بدأت المطربة اللبنانية والفنانة التشكيلية تانيا صالح فى وضع لمساتها الموسيقية الأولية على مشروع إطلاق ألبومها الغنائى الجديد، والذى تنوى مفاجأة جمهورها العربى به خلال بدايات عام 2019، ويعيديها للساحة الجماهيرية بعد قرابة سنة عن ألبومها الأخير "تقاطع".

وكشفت تانيا المتواجدة حاليًا فى العاصمة اللبنانية بيروت لـ"الخليج 365" عن بدئها بالفعل فى تسجيل أولى أغنيات ألبومها الغنائى الجديد، والذى لم تستقر بعد على اسمه النهائى، وتظهر خلاله بـ ستايل موسيقى مغاير عن ألبوماتها الخمس الماضية، حيث تتعاون خلاله للمرة الأولى مع الموزع الموسيقى اللبنانى ريس بيك فى عمل موسيقى مشترك، والذى اشتهر بأغنياته "عم بحكى بالسكوت" و"لمين"، موضحة أنها تستعد حاليًا لوضع التصور النهائى لتسويقه مع نيتها إطلاقه خلال بدايات العام المقبل بحد أقصاه موسم الصيف.

وتعيد تانيا خلال الألبوم الجديد اكتشاف مسارات موسيقية مختلفة عن تلك التى جسدتها فى ألبومها الأخير "تقاطع"، والذى قدمت خلاله ما يمكن وصفه بـ"تجربة غنائية" أكثر منها مجرد ألبوم، حيث مزجت فيه بين عشقها للفنون التشكيلية والغناء مع إحياء الموروث العربى للجيل الجديد فى دستة أغان، منها لروائع محمود درويش ونزار قبانى وصلاح جاهين ومعظمها من تلحينها، مع تقديمها بشكل "شو" مرئى خلال الحفلات بالاتكال على رسومات جدارية من إبداعها، ضم فى جعبته أغنيات "ليس فى الغابات عدل" و"فرحًا بشىء ما" و"خناقة مع الله"، وأعادها الألبوم للساحة بعد 3 سنوات عن ألبومها السابق "شوية صور".

وتأتى تجهيزات الألبوم الجديد وسط انشغال تانيا صالح مؤخرًا بانطلاقها فى جولة غنائية عربية بدأتها فى مصر خلال مشاركتها فى فعاليات الموسم الأخير من مهرجان مسرح الجنينة فى أكتوبر المنصرم، وأعقبتها بمفاجأة جمهورها المغربى بأولى حفلاتها الغنائية فى العاصمة المغربية الرباط نهاية نوفمبر الماضى ضمن مشاركتها فى ختام فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان فيزا فور ميوزيك، والذى احتضن هذا العام أكثر من خمسين حفلة على مدار أربعة أيام ومتتالية، بمشاركة الفرقة المصرية شارموفرز والمطربة المغربية نبيلة معن والأردنية فرح سراج، كما عادت لموطنها الأم بحفل غنائى كبير افتتحت خلاله النسخة السادسة من فعاليات مهرجان بيروت أند بيوند الموسيقى الدولى منذ أيام، والذى احتضن قرابة دستة حفلات على مدار أيامه الأربعة، منها المطربة المصرية مريم صالح وفرقة الإخفاء والموسيقى التونسى عماد عليبى.

تانيا صالح مطربة وكاتبة أغانى وفنانة تشكيلية لبنانية معاصرة، انطلقت فى رحلتها الموسيقية منذ التسعينيات، وتجسد عبر رؤياها الفنية واقع الاضطراب الاجتماعي والسياسي اللبنانى والعربى بشكل عام، تعتبر أيقونة للفن المعاصر اللبنانى، وتقدم مزيجًا سماعيًا بين الطرب والموال والدبكة في الموسيقى العربية التقليدية، بلمسات من العصرية من موسيقى الروك والجاز والموسيقى الإلكترونية، ويحمل مشوارها الغنائي بغزارة فى الإنتاج بعشرات الأغاني وخمس ألبومات، منها "وحدة" و"شوية صور" و"حفلة حية في درم"، وأطلت مؤخرًا بألبومها الأخير "تقاطع".