شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لـ"عمر خريستو" 26 ديسمبر الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيم صناع فيلم "عمر خريستو" العرض الخاص للفيلم يوم 26 ديسمبر الحالى، بحضور صناع الفيلم، قبل طرحه بدور السينما 2 يناير المقبل.

فيلم "عمر خريستو" يتناول موضوعا وطنيا مهما، ويسلط الضوء على محاربة الإرهاب والأيدى الخفية التى تريد تخريب الوطن، ودور الدولة فى مواجهتها والتعامل معها بكل حسم وقوة، وهو من نوعية أفلام الإثارة والتشويق والأكشن الذى تم تصويره بين القاهرة والإسكندرية ولبنان.

ويضم فيلم "عمر خريستو" كوكبة من النجوم منهم الفنان لطفى لبيب وعاطف عبد اللطيف، ودومينيك حورانى، وسامى مغاورى وأحمد التهامى وياسر الطوبجى وعماد رشاد، وياسر على ماهر وريهام عزيز ومارتينا عادل، ويسرا المسعودى وزينب عبدالوهاب ومحمود تركى وأحمد السلكاوى.

الفيلم قصة عاطف عبد اللطيف، سيناريو وحوار جوزيف فوزى ومدير التصوير مايكل جورجى، ومنتج فنى مينا فوزى، ومهندس الديكور تامر إسماعيل، وموسيقى تصويرية كريم عرفة ومونتاج سامح ماهر واستايلست إيمان مصطفى وإشراف إنتاج عام شمس أبو السعود وإخراج سيف يوسف.