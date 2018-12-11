شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ينتهى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "شبهك أوى".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من النشاط المكثف يعيشها أمير الغناء العربى هانى شاكر، حيث يجهز حاليا لألبومه، وأيضا يستعد لحفل غنائى فى رأس السنة، بخلاف طرحه لكليب مؤخرا.

هانى شاكر انتهى مؤخرا من تسجيل أغنيه جديدة بعنوان "شبهك أوى" من كلمات ناصر الجيل وألحان محمد ضياء ومن توزيع باسم منير وهندسة صوتية أحمد جودة.

يذكر أن هانى شاكر طرح أحدث كليباته الغنائية "وعد منى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات خلود أبو السعود ولحن أحمد زعيم وتوزيع نادر حمدى، والكليب من إخراج نبيل مكاوى.



أثناء تسجيل الأغنية



مهندس الصوت يقوم بتسجيل الأغنية



هانى شاكر مع أحد أعضاء فرقته



هانى شاكر مع فريق عمله



هانى شاكر من الكواليس



هانى شاكر من داخل الاستوديو

كما يحيى أمير الغناء العربى حفلا غنائيًا بمناسبة رأس السنة، يوم الاثنين 31 ديسمبر الحالى، فى أحد المراكب المطلة على كورنيش النيل.