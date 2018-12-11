شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يتراجع عن شكوى ضد نائب اعتبر كلامه تهديدا بقطع رأسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان اللبنانى راغب علامة اليوم الثلاثاء إنه لن يتقدم بطلب إلى البرلمان لرفع الحصانة عن نائب أصدر تصريحات اعتبرها علامة تهديدا مباشرا له بقطع الرأس لأنه قدم أغنية تنتقد الوضع السياسى المتدهور فى البلاد.

وكان الجدل قد اندلع قبل يومين فى البلاد على خلفية إصدار علامة أغنية تحمل عنوان (طار البلد) والتى تحث الشعب على التحرك ضد الفساد وطغيان الأزمات المعيشية.

وتقول كلمات الأغنية التى كتبها الشاعر نزار فرنسيس: "صار الوقت يا ناس نصرخ على العالى ما فى وقت طار البلد يا ناس وينى العدالة، عم تنطفى الأحلام والوعى فينا نام كلمالا لقدام عم تصعب الحالة".

وقد أغضبت هذه الكلمات النائب حكمت ديب الذى ينتمى إلى كتلة الرئيس ميشال عون النيابية وقال على قناة (أو تى في) التلفزيونية التابعة لعون "هيدا لازم يطير راسو، شو يعنى طار البلد؟ شو هل اللامسؤولية".

وقال علامة على حسابه على التويتر "بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من اغنيتى وعم تهددني..أنا ما بخاف من تهديدك لكنى الآن أقدم إخبار إلى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه برى ودولة الرئيس سعد الحريرى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددنى بقطع رأسي".

ورفض ديب الاعتذار متوجها إلى علامة عبر التويتر بالقول "راغب علامة، خللى أغانيك عن الحب والغرام شو بدك بالبلد".

وفى اتصال مع رويترز من مكان تواجده فى أثينا قال علامة إنه لن يتقدم بطلب رفع الحصانة وأضاف "الشعب حاكم حكمت ديب وهذا يكفيني، الشعب عرف من الظالم ومن المظلوم. لن أدخل فى انتقام. ثم أن رفع الحصانة أمر لن يتحقق فى ظل ظرف سياسى كلنا يعرفه. ما رح يعملوها.. الله يسامحه وأكيد لن يعيدها".

وكان علامة نشر هذه الأغنية فى وقت فشلت فيه الأطراف السياسية فى لبنان فى الاتفاق على حكومة ائتلافية جديدة بعد أكثر من سبعة أشهر على الانتخابات رغم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الملحة.