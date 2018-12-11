شكرا لقرائتكم خبر عن مارجوت روبى تروج لـMary Queen of Scots بفستان سعره 340 جنيه استرلينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر النجمة العالمية مارجوت روبى واحدة من أهم أيقونات الأناقة والموضة فى العالم، حيث ظهرت مارجوت البالغة من العمر 28 عاما خلال توجهها الى محطة "BBC Radio 2" فى لندن، وذلك من أجل الترويج لفيلمها الجديد "Mary Queen of Scots".

وكان فى انتظار مارجوت عدد كبير من محبيها ومعجبيها الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية معها، ووقعت لهم على "الأوتوجرافات".

وظهرت مارجوت روبى مرتدية فستانا أنيقا محتشم "floral" حمل إمضاء دار أزياء "Lady Marshmallow" ووصل سعره إلى 340 جنيه استرلينى.



مارجوت روبي



مارجوت روبي



مارجوت روبي



مارجوت روبي



مارجوت روبي



مارجوت روبي



مارجوت روبي