شكرا لقرائتكم خبر عن "مبقتش أخاف".. احمد كامل يتربع على عرش اليوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قلبي اللي عاش جوه منك مكسور الجناح وما بيطير زي اللي كان بيخاف وبقي ابن ليل".. بمثل هذه الكلمات تمكن المطرب احمد كامل من خطف انتباه عالم السوشيال ميديا على مدار يومين متتاليين، عبر تربعه رسميًا على عرش الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر منصة اليوتيوب بأغنيته المصورة الجديد "مبقتش أخاف".

بحصيلة تخطت المليون و300 ألف مشاهدة والعدد فى ازدياد متواصل، أثار أحمد كامل حالة من "الجدل" و"الهوجة الجماهيرية" عبر منصات السوشيال ميديا منذ إطلاقه الكليب مساء السبت الماضي، وتمكن اسمه من الوصول لتريندات موقع تويتر وأصبح حديث الفيسبوك من وقتها، حتى اقتنص الرقم واحد فى تريندات اليوتيوب للأعلى مشاهدة مساء أمس ومازال متربعًا على عرش اليوتيوب لليوم الثاني على التوالى متزحزحًا فقط للمركز الثانى.

ويعد احمد كامل من أكثر المطرين الصاعدين فى مجال المزيكا البديلة بمصر تحقيقًا لمشاهدات عالية لأعماله الغنائية، وعرف بلقب "ابن الليل" نظرًا لأغنيته الشهيرة "يا ليل" التى ظهرت العام الماضى وتجاوزت مشاهداتها حاجز الـ12 مليون، وتعيده الأغنية الجديدة "مبقتش أخاف" إلى الساحة الجماهيرية بعد قرابة الشهور الأربعة عن آخر أغانيه "ولا بننسى".

كلمات الأغنية:

توهتي وخليتي الحياة تبقي صعبة

ولسا بشكيكي لليل

عمري لو دايم اخافك تروحي وتنزل دموعي يا عين

قلبي اللي عاش جوه منك مكسور الجناح وما بيطير

زي اللي كان بيخاف وبقي ابن ليل

بيخاف وبقي ابن ليل

خوفتي تخليني ابقي كارهك

وعارف يا قلبي انه صعب

عمرك بيعدي امبارح وشايفك ضفايرك وضحكك ولعب

كبرتي وقويتي واول ماخونتي اختارتيني اكون الضحية

مكنتش مصدق بقول ازاي مبقتش هي

خلاص مبقتش هي

اختارتي الطريق

مشيتي لبعيد

الوقت بيفوت بالبطئ

العمر بيديق

مليت اكون وحيد

فراقك بيوجع بيزيد

مبقتش اخاف م الليل

كنتي سندي وامي وحضنك بيدفي الحياة مبحلاش الا فيه

الوقت بيعدي قالولي انك كرهتي مع اني حبيتك كتير

وشوفتك في حضنه بتقولي الكلام اللي قولتي متقالش الا ليك

اراهن بعمري لو حتي كان حبك وان انتي مكانك كتير

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