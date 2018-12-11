فيديو.. النجم الهندي ديف باتيل يواجه الموت بالإعلان الدعائي لفيلم "Hotel Mumbai"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

طرحت شركة "Icon Films" الإعلان الدعائي الأول لفيلم الدراما والجريمة "Hotel Mumbai" وهو أحدث الأعمال السينمائية للنجم الهندي المرشح لجائزة الأوسكار، ديف باتيل، وتدور أحداثه في إطار قصة حقيقية حول فندق يتعرض لهجوم مسلح.

يشارك ديف باتيل البطولة كلاً من ارمي هامر، جيسون ايزاكس، والممثلة البريطانية نازانين بنيادي، أنوبام خير، وتم تصوير الفيلم ما بين الهند وأستراليا، وكان من المقرر طرحه خلال شهر نوفمبر الماضي، ولكن أجلت الشركة المنتجة عرض الفيلم تجارياً إلى شهر مارس من العام المقبل.

وحقق ديف باتيل العديد من النجاحات مؤخرًا في هوليوود، كانت بدايتها بفيلم "Slumdog Millionaire" عام 2008 والذي فاز بـ8 جوائز أوسكار، وفيلم الخيال العلمي "Chappie" عام 2015، إلى جانب فيلمه "Lion" عام 2016، والذي حصل بفضله على ترشيح الأوسكار الأول له بمسيرته.

يذكر أن ديف باتيل يواصل تصوير مشاهده من فيلم السيرة الذاتية "The Personal History of David Copperfield" والذي يجسد خلاله شخصية الساحر العالمي ديفيد كوبرفيلد، إلى جانب بطولته للمسلسل الرومانسي "Modern Love" والمقرر عرضهما تجاريًا العام المقبل.