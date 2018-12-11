تعرف على أول فنانة مصرية تقود السيارة في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، مقطع فيديو قصير، أظهرها تتجول بالسيارة داخل المملكة العربية السعودية.

علقت رشا على الفيديو: "زيارة سريعة للرياض وإن شاء الله تتكرر قريب.. شفت تمكين ونجاحات للمرأة السعودية في كل المجالات، ودعم حكومي و شعبي غير محدود، بجد شكرًا للسعودية على التعامل الراقي والحب اللي شفته، وطبعًا لا يمكن أفوت اللقطه دي، وبكده أكون أول فنانة مصرية تسوق في السعودية".

يُذكر أن الفنانة رشا المهدي تتواجد في السعودية للمشاركة في الملتقى الأول للثقافات والحضارات في الجامعة العربية المفتوحة في الرياض.