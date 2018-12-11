قبل مباراة نابولي.. صلاح عبد الله يهدي محمد صلاح قصيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان الكبير صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، قصيدة للنجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، قبل مباراة ناديه اليوم أمام نابولي الإيطالي. كتب عبد الله: "الهي يحرسك م العين.. وتلعب حِلو يا محمد.. وتجيب النهاردة جونين.. وترفع راسنا يا محمد.. عمك صلاح يا صلاح.. بقاله يومين حزنان.. وشبكة الأفراح.. أنت فارسها يا مان.. خلِّي صلاح يرتاح.. وفرَّح قلبه يامحمد". يُذكر أن محمد صلاح يشارك اليوم في مباراة ليفربول أمام نابولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وستحدد المباراة أي من الفريقين سيصعد للدور التالي لاستكمال مشوار البحث عن اللقب.​

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