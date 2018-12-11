"الإنسانية لسه موجودة".. وليد فواز يعلق على ظهور رحمة خالد في "8 الصبح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان وليد فواز، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة للبطلة البارالمبية رحمة خالد، والتي انضمت إلى طاقم برنامج " 8 الصبح" المذاع عبر قناة" دي إم سي".

وكتب فواز: "‏زي مافي ناس عايزة تخلي البلد دي عايشة في ضلمة دائمة وده لإنهم مش عارفين معنى النور ‏بعض الناس بتعمل لحظات إنارة تخليك تحس إن الإنسانية لسة موجودة، ‏وإن الخير في أمتي إلي يوم الدين، أمة الإنسان اللي بيرحم بقلبه قبل عينه، رحمة خالد أول حالة متلازمة داون تظهر كمذيعة تليفزيون".

وكان هشام سليمان رئيس شبكة قنوات "دي إم سي" قال إن قنوات "دي إم سي" كانت حريصة على تحقيق حلم رحمة بالعمل في التقديم التلفزيوني، إذ تم تدريبها على مدار الأسابيع الماضية على يد كبار المتخصصين.