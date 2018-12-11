كتب امير فتحي في الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 09:25 مساءً -

مايلي سايرس تثير الجدل في تصريح: والدتي شجعتني على العودة لتعاطي المخدرات

في تصريح اثار الجدل بشكل كبير كشفت النجمة العالمية ​مايلي سايرس​ انها عادت لتناول المخدرات ولكن المستغرب أن والدتها هي من شجعتها على ذلك.

مايلي سايرس اشارت في تصريح لصحيفة “ذا صن” البريطانية الى أنها لا تتناول المخدرات سوى في أوقات الترفيه وليس في أوقات العمل أو إذا كانت تصور أو تسجل أغنية أو تقوم بإحياء حفلة غنائية، لأنها قد تفقد الوعي والتركيز تماماً.

سايرس أشارت الى انها مبتعدة بالوقت الحالي عن تعاطي المخدرات من أجل التفرغ للتحضير لألبومها الجديد younger، حيث أن الوقت الحالي للعمل.