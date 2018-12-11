من ماجدة إلى راغب… والأخير يردّ!

متابعة الخليج 365: بعد الضجة الكبيرة التي أثارها تعليق النائب حكمت ديب على أغنية السوبر ستار راغب علامة “طار البلد”، اتصّلت السيدة ماجدة الرومي بالأخير لتعبّر عن وقوفها الى جانبه للمطالبة بحقوق الشعب.

وكتب عبر صفحته: “اتصلت بي منذ قليل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي مستنكرة ما حصل بأشد عبارات الأستنكار وطالبتني بأن أغني الواقع وأغني الحرب على الظلم والفساد”.

وختم: “بصوتنا سوى سنهز عرش الفساد صديقتي”.