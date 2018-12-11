ماذا طلبت جورجيت جبارة من الشاشات اللبنانية؟

حلّت جورجيت جبارة ضيفةً قديرة، وقامة عظيمة في الرقص التعبيري على برنامج “سهرة عمر”، الذي يقدّمه شادي ريشا مساء السبت على شاشة تلفزيون لبنان.

تحدّثت صاحبة التاريخ العريق، والنضال الطّويل في رقص الباليه تحديداً عن بدايتها، واعتيادها الرّقص على وقع قصائد شعريّة طويلة، حيث بدا ذلك مستغرباً.

وتغنّت بجماليّة هذا النوع من الفنون وضرورة إبقاء الجيل الجديد عليها.

كما دعت جبارة من “القلب”، القيّمين على محطّات التلفزة لإعادة إحياء برامج الشّعر.

فاجأها شادي ريشا بعرض مقطع فيديو، مُسجّل في تلفزيون لبنان “الشاشة الأم”. يتضمّن لرقصة تتشاركها مع الممثّل القدير جورج شلهوب أيّام الزّمن الجميل.

لتغمرتها تلك اللحظة بسعادة لا توصف، وأثنت على آداء شلهوب وقتها كما أعربت عن مدى الإنسجام والكاريزما، التي جسّدتها تلك الثنائيّة، حيث جمعت الرّقص بالتمثيل على حدّ سواء.

وعن تأثير رقصة الباليه أجابت: أنّ فكرة أو تقليد فستان العروس الأبيض، مأخوذٌ من راقصة باليه، ارتدته لمرّة أولى في وصلتها.

عن طفولتها في مصر، ذكرت بأنها لم تكن تُحب أغاني كوكب الشرق أمّ كلثوم، لكثرة ما تكرّرت أغانيها في مسامعها. فشبّهتها بتناول طبقك المفضّل لثلاث وجبات في اليوم! وأنّها تفضّل غناء أسمهان.

إلّا أنها عادت لتتعلّق بتلك الأغنيات، بعدما سمعت آداء “إنتَ عُمري” من الفنانة الراحلة ألكسندرا القطريب في إحدى الجمعات.

وختمت لمحبيها بنصيحة: “عيشوا حياتكن بكلّ لحظة، وعملو كلّ شي بتحبّوه وما تسألو حدا”!

وفي الفقرة الأخيرة الخاصّة بالصحافة وَجَّهت إليها بعض الأسئلة حول رأيها عن أهم عمل فنّي برز الرّقص فيه.

فتحدّثت عن تأثّرها بأليسيا ألونسو، الراقصة الكوبيّة التي رفضت عرضاً أميركياً مغرٍ لتؤسس فرقة كوبية خاصّة بالرّقص.

وأبدت تقديرها لمحمود رضها، زميلها المصري كما وصفته.

وعن برنامج “رقص النجوم” قالت أنّه قرّب الرقص من الناس مختصرةً “هنالك وجه سلبيّ له كما الوجه الإيجابي”.